«Нам нужна дополнительная информация»: в Норвегии высказались о победе России в CAS

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг не стала подробно комментировать победу России в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу допуска российских лыжников. Ее слова приводит TV 2.

«Нам нужно подождать и посмотреть, как мы будем реагировать, как в отношении соревнований в Норвегии, так и по другим вопросам. Нам нужна дополнительная информация, после чего мы вернемся к этому», — заявила она.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

