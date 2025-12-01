На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2026

Дегтярев заявил, что на Олимпиаде 2026 года выступят не более 20 россиян
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что на зимних Олимпийских играх 2026 года выступят не более 20 российских спортсменов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно», — отметил он.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

Ранее Гуменник и Петросян приняли приглашение МОК на Олимпиаду-2026.

Олимпиада 2026
