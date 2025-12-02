На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренера «Ростова» могут уволить из-за угроз в адрес футболисток команды

Тренеру «Ростова» Чуб грозит увольнение за угрозы в адрес футболисток команды
ЖФК «Ростов»/VK

Служебная проверка назначена по факту угроз в адрес футболисток женской команды «Ростова» со стороны главного тренера Яны Чуб. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил генеральный директор клуба Игорь Гончаров.

«По предварительным данным, эти слова были эмоционально высказаны после поражения. Эмоциональный срыв, вероятно. Главный тренер сейчас находится в отпуске. Посмотрим, как юридически все правильно оформить. И решим», — заявил он.

Гончаров подчеркнул, что тренеру может грозить увольнение.

1 декабря в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как Чуб угрожала футболисткам расправой из-за жалоб на задержку зарплаты. Конфликт вспыхнул после обсуждения футболистками финансовых проблем, где также подвергли критике руководство. Услышав этот разговор, Яна Чуб ворвалась в помещение с криками и угрозами. Позже второй тренер Нана Гелбахтани попыталась успокоить обстановку. Игроки, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили факт системных задержек выплат и содержание конфликта.

Ранее появилась информация, что УЕФА может отстранить Израиль.

Летние виды спорта
