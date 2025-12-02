УЕФА может отстранить Израиль

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос об отстранении команд из Израиля от турниров под эгидой организации. Об этом пишет издание The Athletic.

УЕФА провел серию встреч с представителями пропалестинской инициативы Game Over Israel, чтобы обсудить юридические механизмы и условия, при которых подобное решение могло бы быть принято.

Разговоры об отстранении Израиля УЕФА появились в сентябре. 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

25 сентября появилась информация, что УЕФА готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров. Однако никакой дальнейшей информации по этому поводу не поступало.

3 октября стало известно, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) не стал обсуждать возможное отстранение Израиля. Было указано, что ФИФА не хочет нанести ущерб чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 18 июля.

