«Девять из десяти сообщений»: российская теннисистка о хейте

Теннисистка Шнайдер: негатив есть в девяти из десяти сообщений в соцсетях
Tingshu Wang/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что достаточно часто сталкивается с негативными сообщениями в социальных сетях. Ее слова приводит РИА Новости.

«Может быть, один из десяти комментариев хороший, а остальные девять — плохие. Но с возрастом ты начинаешь абстрагироваться и смотреть на происходящее с улыбкой, понимая, чего ты достиг и можешь достигнуть в будущем, и не воспринимая эти слова вообще никак», — заявила она.

Теннисистка занимает 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде). На летних Олимпийских играх — 2024 вместе с Миррой Андреевой она завоевала серебряные медали парного турнира.

Также теннисистка — победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат Австралии — 2022, Открытый чемпионат США — 2022); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2020).

Ранее российская теннисистка решила уйти под флаг Узбекистана.

