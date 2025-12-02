Российский хоккеист устроил две драки в матче НХЛ

Форвард «Коламбуса» Воронков подрался с американцем и канадцем из «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков стал участником двух потасовок в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз».

В начале второго периода Воронков вступил в драку с защитником соперников Бренденом Диллоном и отправил того в нокаут. После отбывания штрафа российский хоккеист снова подрался — на этот раз с форвардом Стефаном Ноэсеном. Оба инцидента были наказаны пятиминутными штрафами.

Нанеся канадцу несколько ударов, Воронков нокаутировал Диллона. Игрок «Нью-Джерси» при падении ударился лицом об лед.

Дмитрий Воронков — воспитанник челябинского хоккея, с 2023 года выступает в НХЛ. В текущем сезоне в 25 матчах он набрал 18 очков (9+9).

27 ноября российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке во время матче с «Виннипег Джетс». В конце третьего периода, когда команда из Канады проводила атаку, между игроками произошла потасовка. Овечкин в этот момент также находился на льду и немного потолкался с игроками соперника, но не участвовал в драке.

Ранее российские хоккеисты устроили потасовку в матче НХЛ.