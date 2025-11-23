Российские хоккеисты устроили потасовку в матче НХЛ

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» произошла потасовка с участием российских хоккеистов.

В первом периоде при счете 4:1 нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков и форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк принялись выяснять отношения дракой.

Конфликт начался, когда Мичков опасно сыграл с высоко поднятой клюшкой, за который он получил двухминутный штраф. Дополнительные две минуты судьи назначили ему за саму стычку, Грицюк также был наказан. Несмотря на удаление, Мичков успел отметиться заброшенной шайбой в этом матче.

Оба спортсмена выступали за петербургский СКА.

В ночь с 22 на 23 ноября на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:3. В следующий раз 25 ноября «Филадельфия» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй», а «Нью-Джерси» примет «Детройт Ред Уингз» дома.

