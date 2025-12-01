На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Слуцкий вспомнил, как игрок ЦСКА дрался с доктором за кусок мяса

Тренер Слуцкий рассказал, как Думбия дрался с доктором ЦСКА за кусок мяса
Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Бывший тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире шоу FONBET вспомнил, как игравший в армейском клубе нападающий Сейду Думбия подрался с новым доктором клуба из-за куска мяса в столовой.

«И помню, в игровой день захожу в столовую и вижу, как этот доктор пытается у Сейду забрать кусок мяса, а Сейду тащит в другую сторону. И буквально в прямом смысле они дерутся за него. Тот орет, что мясо долго расщепляется, его нельзя перед игрой, а этот, что он ел, ест и будет есть мясо в игровой день», — сказал Слуцкий

За ЦСКА футболист играл с 2010 по 2014 год, после чего перешел в «Рому» в январе 2015 года, но летом того же года года вернулся в армейский клуб на полсезона на правах аренды.

Вместе с армейской команды Думбия трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны. Карьеру Думбия завершил в 2021 году, выступая за клуб «Хамрун Спартанс» из Мальты.

Вместе со сборной Кот-д'Ивуара Думбия в 2015 году стал чемпионом Кубка африканских наций.

Ранее стало известно, что Слуцкий номинирован на награду лучшему тренеру года в Китае.

Футбол. Чемпионат России
