Леонид Слуцкий номинирован на приз лучшему тренеру года в Китае

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий номинирован на награду лучшему тренеру года в Китае. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Всего в списке на награду шесть претендентов, победитель будет объявлен 4 декабря.

22 ноября «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд занял второе место в чемпионате Китая. В заключительном туре подопечные российского специалиста одолели «Тяньцзинь» со счетом 3:1. В параллельном матче «Шанхай Порту» обыграл «Далянь Инбо» и набрал 66 очков. В активе команды Слуцкого 64 балла.

Также Слуцкий вместе с командой выиграл национальный Суперкубок и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

