На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий номинирован на награду лучшему тренеру года в Китае

Леонид Слуцкий номинирован на приз лучшему тренеру года в Китае
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий номинирован на награду лучшему тренеру года в Китае. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Всего в списке на награду шесть претендентов, победитель будет объявлен 4 декабря.

22 ноября «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд занял второе место в чемпионате Китая. В заключительном туре подопечные российского специалиста одолели «Тяньцзинь» со счетом 3:1. В параллельном матче «Шанхай Порту» обыграл «Далянь Инбо» и набрал 66 очков. В активе команды Слуцкого 64 балла.

Также Слуцкий вместе с командой выиграл национальный Суперкубок и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

Ранее тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о неприличном жесте в матче со «Спартаком».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами