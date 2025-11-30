Названа ключевая ошибка тренера «Спартака» в игре с «Балтикой»

Футболист Гладилин назвал ошибку тренера «Спартака» Романова в игре с «Балтикой»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал ошибку тренера красно-белых Вадима Романова в игре с калининградской «Балтикой», передает «Евро-Футбол.Ру».

«После удаления надо было сразу выпускать центрального нападающего и усилить атаку. Заболотный был готов. Я думаю, это ошибка тренера», — сказал Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:1.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее российский тренер заявил, что «Спартак» находится на правильном пути.