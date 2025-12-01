Фигуристы Гуменник и Петросян приняли приглашение МОК на Олимпиаду-2026

Фигуристы Гуменник и Петросян приняли приглашение МОК на Олимпийские игры

Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх — 2026. Об этом указано в пресс-релизе, который опубликован на официальном сайте организации.

Также на Олимпиаде выступит белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки. Петросян и Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее появилась информация, что российские шорт-трекисты завоевали две квоты на Олимпиаду-2026.