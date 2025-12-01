На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Строить профессионально невозможно»: мать фигуристки Костылевой о карьере дочери

Мать Костылевой о начале карьеры дочери: было слабое здоровье
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, как изначально отказалась от приглашений на просмотр в несколько школ фигурного катания из-за слабого здоровья дочери, передает «Чемпионат».

«У Лены было слабое здоровье. И я понимала, что строить профессиональную карьеру невозможно», — объяснила Ирина Костылева.

Переломным моментом, по словам женщины, стала встреча на сборах с тренером Сергеем Давыдовым. Именно он заявил, что если они не приедут к нему после сборов, то такая возможность будет упущена навсегда. На тот момент Елене было шесть лет, и семья согласилась на переезд ради профессионального будущего дочери.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее Плющенко ответил матери Костылевой, пожелавшей дочери провала.

