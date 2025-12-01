Умер двукратный чемпион «Ролан Гаррос»

Двукратный победитель «Ролан Гаррос» теннисист Никола Пьетранджели умер на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Италии.

«Итальянский теннис оплакивает свою икону. Никола Пьетранджели, единственный итальянский теннисист в Международном зале славы тенниса, умер в возрасте 92 лет», — сказано в заявлении.

Пьетранджели выступал за национальную сборную в Кубке Дэвиса. Его рекорд в 120 побед в матчах этого турнира остается непревзойденным.

Никола Пьетранджели выигрывал турнир «Большого шлема» в одиночном разряде два года подряд — в 1959 и 1960 годах. Занимал третью строчку в мировом рейтинге. За свою карьеру Пьетранджели завоевал 53 титула в одиночном разряде.

