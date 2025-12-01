Легенда ЦСКА назвал главное разочарование РПЛ

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал поражение московского «Спартака» от калининградской «Балтики» главным разочарование 17-го тура Российской премьер-лиги, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, это главное разочарование. Их игра была безобразная. Даже не знаю, как это объяснить. Бывает, что все валится из рук. А у «Зенита» много вопросов. Без усиления зимой они не станут чемпионами», — заявил Пономарев.

29 ноября «Балтика» обыграла московский «Спартак» Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 1:0.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее в «Балтике» заявили, что могут обыграть любого соперника.