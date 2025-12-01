В «Балтике» заявили, что могут обыграть любого соперника

Нападающий калининградской «Балтики» Чинонсо Оффор в интервью Legalbet заявил, что команда способна бороться на равных со всеми в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы можем переиграть любого соперника в чемпионате России, мы это понимаем. У нас отличный тренер, который здорово готовит команду. Сейчас начался второй круг чемпионата. Посмотрим, как далеко получится забраться в нынешнем сезоне», — заявил Оффор.

29 ноября «Балтика» обыграла московский «Спартак» Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 1:0.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

