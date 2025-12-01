На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Торпедо» оценили уровень судейства

Тренер «Торпедо» Кононов заявил, что в РПЛ судят лучше, чем в Первой лиге
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов в интервью Legalbet заявил, что уровень работы арбитров в Первой лиге остается невысоким.

По его словам, судьи Первой лиги имеют более низкую квалификацию, чем их коллеги в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Разница в работе арбитров есть. В РПЛ лучше. Не могу сказать, что здесь прям вообще все плохо, но в чемпионате России все-таки лучше. Хотя там скандалов на фоне судейства тоже много, как собственно и в Первой лиге», — заявил Кононов.

За текущий сезон с «Торпедо» успели поработать четыре наставника. Дмитрия Парфенова, с которым команда провела пять матчей, сменил вернувшийся в клуб Олег Кононов, прежде уже возглавлявший клуб тремя месяцами ранее.

В минувшие выходные «автозаводцы» переиграли в Химках костромской «Спартак» с минимальным счетом 1:0. После 21 тура в Первой лиге «Торпедо» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Ранее в «Балтике» заявили, что могут обыграть любого соперника.

