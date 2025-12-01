Игрок «Локомотива» мечтает сыграть с Роналду

Нападающий «Локомотива» Сурин заявил, что мечтает сыграть с Роналду в футбол

Нападающий ярославского «Локомотива» и сборной России по хоккею Егор Сурин в интервью Legalbet заявил, что мечтает сыграть с португальским форвардом Криштиану Роналду в футбол.

По его словам, 40-летний Роналду является одним из величайших спортсменов современности.

«Я бы хотел с Роналду сыграть в футбол. Хотя бы просто попасоваться. Мечта увидеться с ним. Великий человек», — заявил Сурин.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

