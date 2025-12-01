На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

909-й гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
true
true
true
close
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон» в гостях одержал победу со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 8-й минуте матча Овечкин отдал точную передачу на Тома Уилсона, открывшего счет. Во втором периоде Уилсон оформил дубль, а в концовке встречи Овечкин забросил свою 909-ю шайбу в НХЛ, установив окончательный счет. Единственную шайбу у «Айлендерс» забросил Бо Хорват. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 14 бросков из 18.

В текущем сезоне Овечкин набрал 26 очков (12 голов и 14 передач) в 28 матчах. Общее количество забитых шайб с учетом матчей плей-офф достигло 986, и теперь хоккеисту осталось 30 голов до рекорда Гретцки (1016).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» с 32 очками занимает четвертое место. «Нью-Йорк Айлендерс» с 29 очками распологается на девятой позиции. В следующих матчах 2 декабря «Кэпиталз» сыграют на выезде с «Лос-Анджелесом», а «Айлендерс» примут «Тампа-Бэй».

Ранее Овечкин стал 11-м игроком НХЛ по важному статистическому показателю.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами