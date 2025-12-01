Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон» в гостях одержал победу со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 8-й минуте матча Овечкин отдал точную передачу на Тома Уилсона, открывшего счет. Во втором периоде Уилсон оформил дубль, а в концовке встречи Овечкин забросил свою 909-ю шайбу в НХЛ, установив окончательный счет. Единственную шайбу у «Айлендерс» забросил Бо Хорват. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 14 бросков из 18.

В текущем сезоне Овечкин набрал 26 очков (12 голов и 14 передач) в 28 матчах. Общее количество забитых шайб с учетом матчей плей-офф достигло 986, и теперь хоккеисту осталось 30 голов до рекорда Гретцки (1016).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» с 32 очками занимает четвертое место. «Нью-Йорк Айлендерс» с 29 очками распологается на девятой позиции. В следующих матчах 2 декабря «Кэпиталз» сыграют на выезде с «Лос-Анджелесом», а «Айлендерс» примут «Тампа-Бэй».

Ранее Овечкин стал 11-м игроком НХЛ по важному статистическому показателю.