На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Овечкин стал 11-м игроком НХЛ по важному статистическому показателю

Овечкин стал 11-м игроком по важному статистическому показателю в НХЛ
true
true
true
close
John McDonnell/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча, которая состоялась в ночь на 29 ноября, завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 4:2. «Столичные» уступали со счетом 0:2, однако потом смогли сравнять и забить еще две шайбы. Овечкин отдал голевую передачу на Энтони Бовиллье, который забросил вторую шайбу «Вашингтона».

Таким образом, Овечкин оформил свое 290-е в карьере очко, которое помогло сравнять счет в матче. Он обошел Стива Айзермана (289), выйдя на 11-е место в истории НХЛ по этому показателю.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин догнал американца Мэтта Каллена по числу матчей в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами