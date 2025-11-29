Овечкин стал 11-м игроком НХЛ по важному статистическому показателю

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча, которая состоялась в ночь на 29 ноября, завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 4:2. «Столичные» уступали со счетом 0:2, однако потом смогли сравнять и забить еще две шайбы. Овечкин отдал голевую передачу на Энтони Бовиллье, который забросил вторую шайбу «Вашингтона».

Таким образом, Овечкин оформил свое 290-е в карьере очко, которое помогло сравнять счет в матче. Он обошел Стива Айзермана (289), выйдя на 11-е место в истории НХЛ по этому показателю.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин догнал американца Мэтта Каллена по числу матчей в НХЛ.