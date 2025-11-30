Тренера «Балтики» сравнили с Моуринью и Романом Ротенбергом

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев сравнил нынешнего главного тренера команды Андрея Талалаева с наставником лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью и экс-наставником петербургского СКА Романом Ротенбергом, передает «Чемпионат».

«В КХЛ был Роман Ротенберг, он такой же. А сейчас все говорят, как плохо без Ротенберга и его пресс-конференций. Давайте проведём параллель с Моуринью, который тоже на пресс-конференциях поднимает свой рейтинг, своих команд и чемпионатов», — сказал Низовцев.

29 ноября «Балтика» обыграла московский «Спартак» Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 1:0.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее Талалаев показал неприличный жест во время игры со «Спартаком» и был удален.