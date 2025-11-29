Голевая передача Головина принесла победу «Монако» над «ПСЖ» Сафонова

В матче Лиги 1 »Монако» обыграло «ПСЖ».

Встреча, которая прошла в Монако, завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 69-й минуте встречи Такуми Минамино забил мяч с передачи россиянина Александра Головина. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает шестое место, набрав 23 очка. «ПСЖ» идет на первой строчке, набрав 30 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее на стадионе московского ЦСКА погас свет во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ).