Комментатора Гришина удостоили премии «Голос спорта»

Комментатор Александр Гришин удостоен премии «Голос спорта» посмертно. Награду вручила Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК).

Вдова комментатора Анастасия получила трофей от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина. В тот же вечер ассоциация наградила комментатора Бориса Скрипко за значительный вклад в развитие спортивной журналистики.

Гришина не стало 5 августа, он попал под электричку.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее комментатору Василию Уткину открыли памятник на Никольско-Трубецком кладбище.