Комментатору Уткину открыли памятник на Никольско-Трубецком кладбище

Российский комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале рассказал об установке памятника на могиле журналиста Василия Уткина.

«Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли», — подписал Генич.

Памятник разместили на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе. Рядом установлена мраморная плита с цитатами комментатора.

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем. Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими», — написано на памятнике.

Василий Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он начал карьеру футбольного комментатора в середине 1990-х годов на телеканалах НТВ и «НТВ-Плюс». Он работал спортивным журналистом и ведущим программы «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В дальнейшем сотрудничал с «Матч ТВ» и вел собственный YouTube-канал.

Ранее вдова комментатора Гришина рассказала, что не винит машиниста.