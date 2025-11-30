У Большунова сломалось крепление на одной из лыж на гонке на 15 км

У лыжника Александра Большунова сломалось крепление в гонке на 15 км классическим стилем, которая прошла в рамках Кубка России.

Инцидент произошел перед финишем. Большунов смог привести крепление в порядок и завершить гонку, однако в итоге финишировал вне топ-10.

Победителем гонки стал Сергей Ардашев, второе место занял Илья Семиков, замкнул тройку сильнейших Алексей Червоткин.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

