Вяльбе рассказала, на какое время выбыл лыжник Бакуров после нападения Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что экстренное заседание президиума ФЛГР, на котором будет рассмотрен инцидент с участием лыжников Александра Большунова и Александра Бакурова, пройдет 2 декабря, передает «Матч ТВ».

«2 декабря проведем заседание и вынесем решение по неспортивному поведению Александра Большунова. Очень надеюсь, что Саша найдет в себе силы и извинится перед Бакуровым. На ближайшие две недели Бакуров отстранен от тренировочного и соревновательного процессов», — сказала Вяльбе.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

