Большунов считает, что он прав в конфликте с Бакуровым

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов ни с кем не общается после нападения на Александра Бакурова во время финиша полуфинала спринтерской гонки на Кубке России, передает «Спорт-Экспресс».

«Поговорить с ним не удалось, к сожалению. Саша ни с кем не общается», — сказала Вяльбе, отметив, что о позиции Большунова осведомлён лишь тренер Юрий Бородавко.

«По словам Бородавко, Александр считает, что он прав», — добавила Вяльбе.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Бакуров заявил, что не ждет извинений от Большунова.