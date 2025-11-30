Лыжник Бакуров заявил, что не ждет извинений от Большунова

Лыжник Бакуров: не жду извинений Большунова, ситуацию они не изменят

Лыжник Александр Бакуров заявил, что не ждет извинений от Александра Большунова, передает «Матч ТВ».

«Я не жду извинений. Захочет — хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать», — сказал Бакуров.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Федерация лыжных гонок России опубликовала заявление после инцидента с Большуновым.