Норвежский журналист: на международной арене Большунова бы дисквалифицировали до следующего года

Журналист Сальтведт: поведение Большунова совершенно нелепо
Максим Богодвид/РИА Новости

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что на международной арене лыжника Александра Большунова дисквалифицировали бы до следующего года за нападение на Александра Бакурова, передает Sport24.

«Выглядело это неожиданно и впечатляюще. Поведение Большунова совершенно нелепо и нетипично. На международных соревнованиях его, вероятнее всего, дисквалифицировали бы до следующего года», — сказал Сальтведт.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Бакуров заявил, что не ждет извинений от Большунова.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
