Норвежский журналист: на международной арене Большунова бы дисквалифицировали до следующего года

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что на международной арене лыжника Александра Большунова дисквалифицировали бы до следующего года за нападение на Александра Бакурова, передает Sport24.

«Выглядело это неожиданно и впечатляюще. Поведение Большунова совершенно нелепо и нетипично. На международных соревнованиях его, вероятнее всего, дисквалифицировали бы до следующего года», — сказал Сальтведт.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Бакуров заявил, что не ждет извинений от Большунова.