Федерация лыжных гонок России опубликовала заявление после инцидента с Большуновым

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала заявление в связи с нападение Александра Большунова на Александра Бакурова после финиша полуфинального заезда в спринте на Кубке России.

«Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств», — говорится в заявлении.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

