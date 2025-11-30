Спортивный психолог объяснила, почему Большунов напал на соперника

Психолог Кожевникова о Большунове: этот аспект делает его хищником на лыжне

Двукратный олимпийский призер по фристайлу, спортивный психолог Елизавета Кожевникова объяснила, почему лыжник Александр Большунов напал на Александра Бакурова после финиша полуфинального спринтерского заезда на Кубке России, заявив, что такая особенность нервной системы делает из Большунова хищника, передает RT.

«Мы имеем дело с такой особенностью нервной системы, которая в других ситуациях нам в Александре очень нравится. Именно этот аспект реакции на стресс делает его на лыжне хищником. Если бы ведущей стрессовой реакцией Большунова было оцепенение, мы бы не имели такого чемпиона», — сказала Кожевникова.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее сообщалось о том, что Бакуров не сможет выйти на следующий старт после нападения Большунова.