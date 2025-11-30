«Жаль, что нет винтовки»: биатлонистка пошутила о нападении Большунова на Бакурова

Биатлонистка Метеля о нападении Большунова на Бакурова: жаль, что нет винтовки

Российская биатлонистка Виктория Метеля в своих соцсетях пошутила о нападении лыжника Александра Большунова на Александра Бакурова на финише в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России.

«Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки», — написала Метеля.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее сообщалось о том, что Бакуров не сможет выйти на следующий старт после нападения Большунова.