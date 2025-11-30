Лыжник Бакуров не сможет выйти на следующий старт после нападения Большунова

Лыжник Александр Бакуров не выйдет на старт классической гонки с раздельным стартом на 15 км на Кубке России в Кировске после того, как на него напал Александр Большунов. Об этом Бакуров сообщил в своем Telegram-канале.

«Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий», — написал Бакуров.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее призер чемпионатов мира Глеб Ретивых раскритиковал поведение Большунова.