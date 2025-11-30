На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский тренер заявил, что «Спартак» находится на правильном пути

Тренер Непомнящий: «Спартак» на правильном пути, но «Балтика» была хороша
ФК «Балтика»

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на поражение московского «Спартака» от калининградской «Балтики», заявив, что красно-белые находятся на правильном пути, передает «Чемпионат».

»«Спартак» на правильном пути, но уж слишком хороша «Балтика». Играют в меньшинстве, уступают по игре, но ждут своего шанса — и он пришёл. Уже не впервые они забивают в таком положении. «Балтика» хороша», — сказал Непомнящий.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 0:1.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее футболист московского ЦСКА заявил, что играл с «Оренбургом» на уколах.

