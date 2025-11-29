Футболист ЦСКА заявил, что играл с «Оренбургом» на уколах

Футболист ЦСКА Круговой заявил, что играл с «Оренбургом» на уколах

Игрок московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что играл в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» на уколах, передает «Советский спорт».

«Играл с «Оренбургом» на уколах. Сроки восстановления не могу сказать, это ушиб, всё зависит от организма. Уже намного лучше, но бывает подстреливает на ускорении», — сказал Круговой.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.

На 55-й минуте матча Данила Хотулев отправил мяч в собственные ворота. За 5 минут до конца основного времени матча окончательный счет встречи установил Тамерлан Мусаев.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на первом месте, набрав 36 очков. «Оренбург» идет на 14-й строчке, имея в активе 12 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее гол Артема Дзюбы не спас тольяттинский «Акрон» от поражения аутсайдеру РПЛ.