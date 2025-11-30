Большунов объяснил нападение на Бакурова

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал в эфире телеканала «Россия 1» инцидент с Александром Бакуровым после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России, заявив, что ему хочется честной борьбы.

«Хочется честной борьбы. Мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема было прыгание на лыжи. Понятно, что может не видел. Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций», — сказал Большунов.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Бакуров рассказал, что не сможет выйти на следующий старт после нападения Большунова.