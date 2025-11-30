Лыжник Большунов о нападении на Бакурова: я тот, на ком все хотят отыграться

Российский лыжник Александр Большунов в эфире телеканала «Россия 1» предположил, что его дисквалифицируют на пять гонок за нападение на Александра Бакурова.

«Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют. Я, наверное, тот спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках и хотят отыгрываться на мне. Я буду держать удар», — сказал Большунов.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее известная лыжница осудила Большунова за нападение на соперника.