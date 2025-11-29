Известная лыжница осудила Большунова за нападение на соперника

Российская лыжница Юлия Ступак в своем Telegram-канале раскритиковала олимпийского чемпиона Александра Большунова, который напал на Александра Бакурова после финиша полуфинала спринтерской гонки, прошедшей в рамках Кубка России.

«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно УМЕТЬ… Никто не в праве бить в спину другого спортсмена», — написала Ступак.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее известный лыжник раскритиковал Большунова за нападение на соперника.