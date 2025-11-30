На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Спартака» о поражении от «Балтики»: мы доминировали во всех фазах

Тренер «Спартака» Романов о поражении от «Балтики»: мы контролировали игру
Алексей Филиппов/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов заявил, что красно-белые полностью контролировали игру против калининградской «Балтики», несмотря на поражение, передает «Матч ТВ».

«Мы полностью контролировали игру, играли на половине поля соперника, доминировали во всех фазах. Единственное, что не смогли забить. Понимали, насколько опасна «Балтика» и ее розыгрыши стандартов», — сказал Романов.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 0:1.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее тренер «Балтики» показал неприличный жест во время игры со «Спартаком» и был удален.

Футбол. Чемпионат России
