Игрок «Оренбурга» о поражении от ЦСКА: 70 минут мы играли лучше ЦСКА

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев высказался о поражении от московского ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что команде не хватило забитого мяча, передает «Советский спорт».

«Нам не хватило просто гола. 70 минут мы играли лучше ЦСКА. Автогол стал переломным моментом. В чем ЦСКА был лучше? Они забили два, мы — ноль», — сказал Хотулев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0.

На 55-й минуте матча Данила Хотулев отправил мяч в собственные ворота. За 5 минут до конца основного времени матча окончательный счет встречи установил Тамерлан Мусаев.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на первом месте, набрав 36 очков. «Оренбург» идет на 14-й строчке, имея в активе 12 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее на стадионе ЦСКА погас свет.