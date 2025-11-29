На стадионе ЦСКА погас свет во время матча РПЛ

Во время матча РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» погас свет

Во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Оренбургом» на стадионе погас свет.

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Света на стадионе ЦСКА не было меньше минуты. После видеопросмотра арбитр отменил пенальти, что не помешало ЦСКА победить со счетом 2:0.

На 55-й минуте матча Данила Хотулев отправил мяч в собственные ворота. За 5 минут до конца основного времени матча окончательный счет встречи установил Тамерлан Мусаев.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на первом месте, набрав 36 очков. «Оренбург» идет на 14-1 строчке, имея в активе 12 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

