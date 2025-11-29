Наставник сборной России ответил на вопрос о травме лыжника после нападения Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что Лыжник Александр Бакуров, которого толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, ждет диагноза врача по возможной травме ноги, передает РИА Новости.

«Пока нет информации. Ждем диагноза врача», — сказал Сорин.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунов был заявлен на следующую гонку Кубка России, несмотря на дисквалификацию.