Известный лыжник раскритиковал Большунова за нападение на соперника

Лыжник Савелий Коростелев раскритиковал в своем Telegram-канале трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за нападение на Александра Бакурова после полуфинального заезда в спринтерской гонке на этапе Кубка России.

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее появилось видео сильно хромающего Бакурова после подлого нападения Большунова.