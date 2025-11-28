Легенда сборной России заявил, что новый тренер «Спартака» встряхнул команду

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что столичный «Спартак» является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики», передает «Чемпионат».

«Думаю, здесь «Спартак» — фаворит и должен выжить максимум из этой ситуации. Тем более там сейчас тренер, который встряхнул команду и показывает неплохой результат», — сказал Булыкин.

Встреча состоится 29 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В первой круге сезона «Балтика» одержала победу в Москве со счетом 2:1.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. «Балтика» занимает 5-е место с 29-ю очками.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Иран объявил бойкот жеребьевки ЧМ-2026.