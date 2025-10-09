На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На 80-м году жизни скончался один из создателей Ленинградского балета на льду

В Санкт-Петербурге скончался создатель Ленинградского балета на льду Куренбин
Юрий Сомов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни скончался Владимир Куренбин — мастер спорта международного класса, стоявший у истоков создания Ленинградского балета на льду. О его кончине сообщил городской Комитет по физической культуре и спорту.

Известный спортсвет скончался 8 октября в возрасте 79 лет. Куренбин выступал за добровольное спортивное общество «Буревестник», а также входил в состав сборных команд Ленинграда и Советского Союза.

В официальном Telegram-канале комитета выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Владимира Ивановича. Светлая память», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Владимиром Куренбиным состоится 10 октября на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Ленинградский балет на льду, созданию которого он посвятил многие годы, остается одним из значимых явлений в истории советского фигурного катания.

Также 9 октября сообщалось о смерти российского певца и композитора Ефрема Амирамова.

Ранее умер актер «Темного рыцаря».

