Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Саратовской области в своем Telegram-канале.

«Сисикин был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью «За выдающееся спортивное достижение». Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах», — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Сисикин завоевал олимпийское золото 1960 и 1964 годов. в командных соревнованиях рапиристов. В 2024 году Сисикина ввели в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE).

28 октября 2025 года олимпийская чемпионка 1968 года по спортивной гимнастике и судья международной категории Ольга Карасева умерла на 77-м году жизни.

Федерация гимнастики России выразила соболезнования близким, друзьям и коллегам Карасевой, а также тем, кто знал и ценил ее талант, преданность спорту и силу духа.

Ранее умер легендарный игрок московского «Торпедо» Виктор Шустиков.