Дзюба двумя словами жестко отреагировал на поражение «Акрона» в матче РПЛ

Дзюба о поражении «Акрона» от «Пари НН»: просто обделались

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба жестко отреагировал на поражение от «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Просто обделались», — сказал Дзюба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Пари НН». Счет в матче открыл «Пари НН», на 15-й минуте отличился Даниил Лесовой. На 34-й минуте Хуан Босельи реализовал пенальти, увеличив преимущество нижегородской команды. Единственный мяч «Акрона» забил Артем Дзюба на 57-й минуте игры.

В турнирной таблице РПЛ тольяттинский клуб идет на восьмой строчке, набрав 21 балл. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда расположилась на 15-м месте с 11 очками.

«Акрон» завершит календарный год выездным матчем против петербургского «Зенита» 6 декабря, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Нижегородская команда свой последний матч в 2025 году сыграет 7 декабря на выезде против махачкалинского «Динамо». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее Дзюба высказался об увольнении Валерия Карпина из «Динамо».