Определился победитель в женской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Франции стала победителем женской эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону.

Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

За сборную Франции в заезде приняли участие Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонн. Второе место заняла сборная Италии. Замкнула тройку сильнейших национальная команда Чехии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее IBU потребовал от российских биатлонистов выступать с критикой СВО.