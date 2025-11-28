Блогера, которого лишили российского гражданства, жестоко избил боец поп-MMA

Блогера Субхана Мамедова, известного под ником Subo, жестоко избил на стриме боец поп-MMA Шовхал Абдурахманов, передает Baza.

Стрим состоялся в Дубае. Блогер заявил, что Шовхал «стоял на коленях и умолял руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подписать его в промоушен». Абдурахманов набросился на Subo и избил его. Перед уходом из кадра боец заставил блогера встать на колени.

В феврале 2025 года Мамедова лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет из-за пранков. По данным СМИ, блогер предоставил ложные сведения о себе при подаче документов. Он также выкладывал в соцсетях ролики в форме сотрудников полиции, в которых пытался спровоцировать российских стражей правопорядка.

Субхан Мамедов родился в Москве, а стал известен в сети благодаря выпуску пранков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на YouTube. Он также выпустил несколько треков — DMZ, «Ты знай» и других — и выкладывал ролики, посвященные автомобильной тематике. В своих соцсетях мужчина демонстрировал роскошный образ жизни.

Ранее мастер спорта по пауэрлифтингу избила девушку.