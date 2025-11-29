Олимпийская чемпионка заявила, что у Большунова сносит крышу

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале высказалась о поведении трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который после финиша полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России толкнул Александра Бакурова.

Вайцеховская отметила, что у Большунова накопилась критическая масса от отстранения, непрерывных болезней, приближающейся Олимпиады, на которую нет шансов отобраться, ощущения, что твое время в спорте стремительно уходит.

«Все это настолько сильно кипит в мозгу спортсмена, что у человека в буквальном смысле срывает крышу», — отметила она.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунова дисквалифицировали со спринтерской гонки за нападение на Бакурова.