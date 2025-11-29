Иностранец хочет покинуть «Спартак» из-за жены

Ганский защитник московского «Спартака» Александер Джику рассматривает вариант с уходом из команды в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Takvim.

По информации СМИ, футболист может сменить клубную прописку из-за супруги, которая недовольна жизнью в России. Указано, что 31-летний защитник через своего агента попросил турецкий «Бешикташ» приобрести его в январе, и руководство клуба ответило согласием.

Джику пополнил состав «Спартака» в сентябре 2025 года. За это время он провел за команду 11 матчей во всех турнирах.

«Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в Российской премьер-лиге (РПЛ) над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сразится с калининградской «Балтикой» 29 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее легенда сборной России заявил, что новый тренер «Спартака» встряхнул команду.